Захарова усмотрела намеренную эскалацию конфликта в просьбах об эвакуации жителей Мариуполя

Западные просьбы эвакуировать жителей Мариуполя ведут не к миру, а к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что ВСУ намеренно удерживают мирных жителей Мариуполя на территории завода «Азовсталь». По ее мнению, украинская армия использует гражданское население города в качестве живого щита.

«Они делают все — это делает киевский режим, за спиной которого стоит США, — чтобы люди, которые находятся на „Азовстали“, там продолжали находиться. Для них это продолжение тактики живого щита», — заявила Захарова.

На территории завода есть не относящиеся к ВСУ люди, отметила она. Такими данными располагает МИД РФ. Также Захарова сказала, что западные страны распространяют неверную информацию о ситуации в Мариуполе. Причем это касается не только третьих государств, но и Донбасса. В частности — мирных жителей Мариуполя.

«Они запугивают тех людей, которые находятся внутри „Азовстали“, запугивают всех вокруг. Путь с „Азовстали“ открыт для всех, кто хочет это сделать», — подчеркнула Захарова.

Она усмотрела намеренную эскалацию конфликта в недавних заявлениях зарубежных коллег. Ряд западных политиков потребовал от России организовать гуманитарные коридоры для эвакуации людей с «Азовстали».

«Все делается западным миром, западным сообществом для того, чтобы ситуация только эскалировалась дальше, но не получила шанс на успокоение. <…> Мир на Украине США не нужен», — сказала Захарова.

Она напомнила, что Россия неоднократно организовывала эвакуацию мирного населения и вывозила пленных солдат украинской армии. При этом к сдавшимся сторонникам ВСУ было человеческое отношение, подчеркнула Захарова. Им оказывали медпомощь.