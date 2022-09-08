Захарова уличила Украину в запугивании сторонников воссоединения с Россией | 360°

Власть 08 сентября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Захарова уличила Украину в запугивании сторонников воссоединения с Россией Захарова заявила, что Украина терактами пытается запугать людей на зачищенных территориях РИА «Новости»

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Правительство Украины пытается терактами запугать население освобожденных территорий, которое хочет связать свое будущее с Россией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова процитировал ТАСС.

Она отметила, что украинским властям не по душе возвращение мира и спокойствия на освобожденных территориях.

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«Особую злобность и ярость у него вызывает стремление людей в Запорожской и Херсонской областях связать свою дальнейшую судьбу с Россией. Власти Украины намерены всячески этому препятствовать, в ход идут различные методы устрашения, вплоть до террористических актов», — сказала Захарова.

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Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала недавний взрыв автомобиля в Бердянске. Он произошел 6 сентября у стен городской администрации.

В подорвавшейся машине находился комендант города Артем Бардин. Власти Бердянска оперативно заявили, что это был теракт, организованный пособниками украинских властей. Самого Бардина доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Захарова заявила, что представители США предпочитают не комментировать подобные ситуации. По ее словам, американские власти либо отмалчиваются, либо называют такие инциденты частью освободительной борьбы.

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