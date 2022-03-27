Захарова уличила США в «дьявольском плане»

Российский МИД с помощью открытых источников восстановил хронологию создания секретных биолабораторий на Украине при содействии США. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала список событий в Telegram.

Также она прокомментировала сотрудничество стран в этом направлении. Захарова заявила, что у Америки явно есть «дьявольский план». По ее мнению, составленный хронологический порядок это доказывает.

Первой датой в списке обозначен 1991 год. По словам Захаровой, в это время произошел «запуск в США программы Нанна — Лугара для стран бывшего СССР с целью контроля / ликвидации советского оружия массового уничтожения, в том числе биологического.

Хронологический список включает события 2019 года, когда началось распространение коронавирусной инфекции. Также Захарова указала даты текущего года. По ее мнению, во второй и третий день спецоперации произошло спешное уничтожение штаммов в биолабораториях на Украине.

Крайним пунктом значится 8 марта 2022 года. Захарова указала, что в этот день выступала замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая «открыто признала наличие сотрудничества между США и Украиной по патогенам».