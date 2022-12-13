Власть 13 декабря 2022, 16:53 Захарова уличила Совет Европы в «марафонной дипломатии» при общении с Россией Представитель МИД Захарова: Совет Европы не хочет содержательного диалога с Россией

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Совет Европы встал на путь «марафонной дипломатии» в общении с Россией, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. На сайте ведомства появился комментарий в связи с письмом генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о выполнении Россией решений ЕСПЧ.

Захарова отметила, что перед тем как высказываться о содержании письма, нужно как следует изучить его.

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«К сожалению, Совет Европы встал на путь „мегафонной дипломатии“ в общении с нами. В Страсбурге поспешили предать огласке и опубликовать это письмо фактически одновременно с его передачей российским официальным представителям», — подчеркнула представитель МИД России.

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Она добавила, что, очевидно, Совет Европы хочет не «содержательного диалога» с Россией, а «очередной пропагандистской акции», а также желает продемонстрировать свою борьбу за права человека в противовес мнимого «уклонения» России от выполнения международных обязательств.

Мария Захарова добавила, что при этом сам Совет Европы «в угоду русофобскому большинству» разрушил общее гуманитарно-правовое пространство на континенте, «сделав невозможным дальнейшее пребывание в Совете Европы и участие в основных конвенциях СЕ России».