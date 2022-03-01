Захарова уличила Шольца в цинизме после заявлений о важности примирения с Россией

В РФ указали на цинизм канцлера Германии Олафа Шольца, который подчеркнул важность исторического примирения российского и немецкого народов. При этом европейская сторона собирается поставлять Украине оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что свой жест Германия обосновала «борьбой Украины за свою свободу и независимость». Ее слова привел сайт российского внешнеполитического ведомства.

«На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения Олафа Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», — сказала Захарова.

Пришедшее с немецкой земли оружие, подчеркнула дипломат, уже не в первый раз направят против русских солдат.

Решение Германии, по словам Захаровой, «призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть „горячей“ войны». Европейское государство, по-видимому, не отдает себе отчета, что поставленное Украине оружие в итоге может стать добычей мародеров, неонацистов и террористов.

Немецкие власти решили направить украинской стороне тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Шольц заявил, что поворотным моментом стало «российское нападение на Украину».

Покупку и поставку вооружения на Украину хотят профинансировать и в Евросоюзе.