Захарова уличила правительство Эстонии в распространении чуши на грани национализма

Правительство Эстонии, а именно выступившая за запрет выдачи виз россиянам премьер Кая Каллас, распространяет чушь. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально», — заявила она.

По ее словам, Каллас занимает текущую должность не по выборному праву, а по династической преемственности. По мнению Захаровой, нынешний премьер Эстонии и все остальное также получила по праву рождения и блату.

Также официальный представитель МИД России напомнила Каллас нюансы международного законодательства и определенные моменты в истории. В частности, Захарова рассказала о праве человека на свободное перемещение, зафиксированное в целом ряде мировых постановлений.

Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдавать гражданам России туристические визы в Европу 9 августа. Об этом сообщил RT. По ее словам, для жителей РФ посещение территории ЕС — привилегия, а не право человека.