Захарова уличила ООН в беспринципности из-за обстрелов Запорожской АЭС

Секретариат ООН занял беспринципную позицию по ситуации с обстрелами Запорожской АЭС, отказываясь видеть реальность. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Слова представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о положении дел ЗАЭС дипломат назвала двусмысленными.

«Не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым, как уже давно убедился весь мир, является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования. Не нашлось <…> ни капли сочувствия к жителям города Энергодар и сотрудникам ЗАЭС, которые вот уже больше месяца живут и работают под огнем бандеровцев. Всего этого для Секретариата ООН как будто не существует. Складывается впечатление, что все то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция», — подчеркнула Захарова.

Захарова отметила, что Дюжаррик постоянно озвучивает «некие понукания» МАГАТЭ. Она упрекнула секретариат в уклонении от истины в вопросах срыва визита международной комиссии, все детали которого отработали еще в начале июня. В итоге ООН поставила МАГАТЭ перед непростым выбором.

«На словах все решения оставлены за агентством, включая выбор маршрута. На деле специалисты МАГАТЭ, являющиеся международными гражданскими служащими, ни шагу не могут ступить без отмашки из нью-йоркской штаб-квартиры ООН», — добавила Захарова.