Захарова уличила норвежского консула в националистских взглядах

Поведение сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска объясняется ее идеологическими взглядами. К такому выводу в эфире телеканала «Россия 1» пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На самом деле [Эллингсен] является просто националисткой», — заключила она.

Видео с русофобскими выкриками консула Норвегии появилось в сети 30 июля. На кадрах видно, что Эллингсен высказывает свое возмущение сервисом отеля с упоминанием национальной принадлежности персонала.

Спустя несколько часов после публичной огласки инцидента представитель пресс-службы МИД НорвегииТува Ронес Богснес заявила, что внешнеполитическое ведомство королевства сожалеет о случившемся. Также она отметила, что эмоциональные заявления Эллингсен в мурманском отеле не отражают отношения правительства и населения ее страны к России и жителям РФ.

«Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — отметила Богснес.