Захарова указала на привычку США прикрывать ошибки выдуманными предлогами

Представитель российского МИДа отметила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани США действуют по своим старым методам, чтобы прикрыть собственные действия.

«Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам <…> Либо ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались этим набором внешних факторов», — пояснила она.

При этом виновниками во всей сложившейся ситуации Вашингтон сделает Россию, Китай и страны Ближнего Востока, как уже неоднократно поступал ранее.

Отношения Ирана и США обострились в конце декабря, когда группа шиитов напала на американскую военную базу в Ираке. В ответ военные нанесли ракетный удар по позициям группировки «Катаиб Хезболлах». После этого под атакой оказалось посольство США в Багдаде.

Американские военные посчитали, что за организацией нападения стоит иранский генерал Касем Сулеймани. Во время его поездки в аэропорт столицы Ирака США нанесли ракетный удар, в котором военный погиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он отдал приказ об уничтожении генерала.

Смерть Сулеймани, который в Иране считался национальным героем, привела к серьезному обострению отношений между Вашингтоном и Тегераном. Власти Ирана объявили об окончательном выходе из ядерной сделке и пригрозили, что отомстят за смерть Сулеймани. Парламент страны принял закон о приравнивании всех американских военных к террористам.

Между тем, представительство США при ООН обвинило Россию и Китай в преднамеренном блокировке решения ООН, осуждающего нападение на здание посольств и консульств. Однако постоянный представитель России в организации Василий Небензя заявил, что при рассмотрении этого вопроса участники заседания Совета Безопасности не учли убийство генерала Сулеймани.