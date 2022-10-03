Захарова указала на озвученные США мотивы для вывода из строя «Северных потоков» | 360°

Власть 03 октября 2022, 01:59 Поделиться Telegram

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Viber Захарова указала на озвученные США мотивы для вывода из строя «Северных потоков» Представитель МИД РФ Захарова: США озвучили мотивы для вывода из строя «Северных потоков» Pxhere.com

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В Вашингтоне 30 сентября состоялась совместная пресс-конференция Госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Канады Мелани Жоли. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на озвученные американской стороной мотивы для уничтожения «Северных потоков».

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Далее представитель российского МИДа привела три цитаты Блинкена, сказанные им в ходе встречи с Жоли.

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Из первой цитаты следует, что «Северные потоки» в тот момент не качали газ в Европу, поскольку «Северный поток — 2» так и не был введен в эксплуатацию, а «Северный поток — 1» остановили на несколько недель «из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия».

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Страна, а ранее и СССР, бесперебойно поставляли газ европейским странам в течение 50 лет.

«Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», — указала Захарова.

Во второй цитате говорилось, что США значительно увеличили свое производство, а также сделали доступным для Европы сжиженный природный газ (СПГ).

«Теперь мы являемся ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины», — говорилось в приведенной Захаровой цитате.

«А вот и мотив. Только Украина здесь ни при чем. Если ее и вспоминать в контексте энергоинтересов США, то надо говорить о том, что под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа», — заметила Захарова.

В последней цитате, которую привела официальный представитель российского МИД, говорилось, что это «потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии».

26 сентября сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли пробоины. Президент России Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба.

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