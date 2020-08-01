Захарова удивилась выводам нового расследования крушения ТУ-154 в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что комиссия, которая занимается расследованием крушения ТУ-154 в 2010 году, перемешала правду и вымысел. Также она назвала официальные польские документы по расследованию «бесконечным фантазийным процессом».

По данным нового расследования, которое возглавил бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, в самолет президента заложили тротил. Причем сделали это в России во время ремонта авиасудна.

«Это „повторное расследование“ с его „промежуточными результатами“ стало настоящей Йокнапатофой современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Также официальный представитель МИД опубликовала ссылку на расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1» и предложила всем желающим ее послушать.

Самолет ТУ-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Он заходил на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все, кто находился на борту: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни.