Захарова удивилась выводам нового расследования крушения ТУ-154 в Польше
По данным нового расследования, которое возглавил бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, в самолет президента заложили тротил. Причем сделали это в России во время ремонта авиасудна.
«Это „повторное расследование“ с его „промежуточными результатами“ стало настоящей Йокнапатофой современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
Также официальный представитель МИД опубликовала ссылку на расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1» и предложила всем желающим ее послушать.
Самолет ТУ-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Он заходил на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все, кто находился на борту: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели на траурные мероприятия в Катыни.