Захарова: судьбу российских представителей СМИ решат Союзы журналистов

Кривошеев ранее пообещал, что в ближайшие несколько дней белорусский и российский Союзы журналистов встретятся онлайн и обсудят ситуацию.

Власти Белоруссии выслали из страны представителя Первого канала Алексея Кручинина. По решению комиссии министерства иностранных дел он остался без аккредитации на работу на территории страны. Российского журналиста призвали покинуть страну до полуночи 6 мая. Официальных постановлений и писем по этому поводу представитель СМИ не получал. Кроме того, у него нет никаких отметок в паспорте о запрете на въезд в республику.