  • Захарова: США продолжают усиливать напряжение в Венесуэле для свержения власти

    08 ноября 2019, 15:47

    Анастасия Карпеева

    Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что США продолжают обострять ситуацию в Венесуэле, чтобы свергнуть избранное правительство страны. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Мария Захарова отметила, что США оказывают Венесуэле как внутреннее, так и внешнее давление.

    «Радикально настроенные силы не оставляют попыток раскачать уличную активность. Продолжается подрывная работа чтобы не допустить урегулирования ситуации. В Вашингтоне используются различные рычаги для свержения избранного правительства Венесуэлы», — сказала представитель МИД РФ.

    В начале недели Вашингтон расширил санкционный список, добавив в него пятерых венесуэльских чиновников.

    Давление на Венесуэлу началось в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В это время его сторонники организовали в стране беспорядки. Попытку такого переворота поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.