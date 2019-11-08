Захарова: США продолжают усиливать напряжение в Венесуэле для свержения власти

Мария Захарова отметила, что США оказывают Венесуэле как внутреннее, так и внешнее давление.

«Радикально настроенные силы не оставляют попыток раскачать уличную активность. Продолжается подрывная работа чтобы не допустить урегулирования ситуации. В Вашингтоне используются различные рычаги для свержения избранного правительства Венесуэлы», — сказала представитель МИД РФ.

В начале недели Вашингтон расширил санкционный список, добавив в него пятерых венесуэльских чиновников.

Давление на Венесуэлу началось в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В это время его сторонники организовали в стране беспорядки. Попытку такого переворота поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.