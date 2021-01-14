Захарова сравнила с «ядерным взрывом в киберсреде» блокировку аккаунтов Трампа

«Утро.ру» отметило слова Захаровой о том, что решение американских интернет-платформ заблокировать аккаунты Трампа можно сравнить с «ядерным взрывом в киберсреде». Она заметила, что это нанесло удар по демократическим ценностям, декларируемым Западом.

«Одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты „Даркнета“, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», — добавила дипломат.