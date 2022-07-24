Захарова сравнила положение в экономике США со смертью Ленина

Заявление главы министерства финансов США Джанет Йеллен, что замедление роста экономики — это не рецессия, а последствия быстрого роста, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она нашла точное сравнение, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — написала Захарова.

По данным главы американского Минфина, в прошлом году экономика США показала быстрый рост на 5,5% после возвращения к работе людей, потерявших свои места во время пандемии. Замедление роста министр объяснила переменами, в которых экономика перестраивается.

Также Йеллен подчеркнула, что в замедлении роста играет роль высокая инфляция. Решение Федеральной резервной системы повысить ставку, по ее мнению, даст эффект спустя некоторое время.