Захарова сравнила атаку на генконсульство России в Нью-Йорке с обстрелами Донбасса | 360°

Власть 01 октября 2022, 02:07 Поделиться Telegram

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Viber Захарова сравнила атаку на генконсульство России в Нью-Йорке с обстрелами Донбасса Представитель МИД Захарова сравнила атаку на генконсульство РФ в Нью-Йорке с Донбассом РИА «Новости»

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Российское генконсульство в Нью-Йорке облили краской. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила атаку с нападениями на Донецк и Луганск. Об этом она написала в соцсети.

«Вот так киевский режим и НАТО во главе с США заливали кровью Донецк и Луганск все эти годы. Единственное, что умеют», — заявила Захарова в своем Telegram-канале.

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К своему посту она добавила кадры, на которых мужчина в черной одежде распыляет красную краску из баллончика. Злоумышленник проходит вдоль здания генконсульства, а затем переходит дорогу и скрывается из вида.

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Фасад генконсульства России в Нью-Йорке облили въедливой красной краской в ночь на пятницу, 30 сентября. Это сделали двое неизвестных.

«Один достал пульверизатор, видимо, с большим баллоном, и начал поливать фронтальную часть центрального здания красной краской. Второй в это время снимал все это на камеру», — рассказал источник РИА «Новости» в дипмиссии.

Он подчеркнул, что здание находится в списке исторических ценностей Нью-Йорка. Его построили в начале XX века.

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