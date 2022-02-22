Захарова сообщила об отправке в ФРГ и США материалов о массовых захоронениях в Донбассе

РФ отправила в США и ФРГ подборку материалов о массовых захоронениях и бесчинствах, происходивших в Донбассе. Об этом рассказала kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же отправили и вот сейчас в Берлин, и в Штаты еще даже раньше, чем в Берлин, подборку материалов, которые свидетельствовали и о массовых захоронениях, и о бесчинствах, которые там творились. Это не преступления, понимаете, <…> это бесчинства. <…> Мы не можем это выложить в сеть, потому что ни одна платформа не продержит это более минуты, там такие кадры», — объяснила Захарова.

Ранее в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент России Владимир Путин назвал ситуацию, происходящую на юго-востоке Украины геноцидом. Позднее, в ходе мюнхенской конференции по безопасности, Шольц заявил, что понятие «геноцид» нельзя применить к Донбассу и назвал такого рода сравнения «смешными». Также о «неверных и оскорбительных» заявлениях о геноциде в регионе заявил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась 17 февраля. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о многочисленных обстрелах со стороны расположенных у линии соприкосновения войск Украины. Позже власти территорий сообщили об эвакуации детей, женщин и пожилых людей на территории России и издали указы о всеобщей мобилизации.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушили и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Вечером того же дня Путин принял положительное решение по данному вопросу.