Власть 15 марта 2023, 07:42 Захарова сочла реакцию Запада на позицию России относительно зерновой сделки лицемерной Глава МИД Захарова назвала враньем снятие санкций с России в рамках зерновой сделки РИА «Новости»

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Слова стран Запада о том, что экспорт удобрений из РФ не попадает под санкции Соединенных Штатов и Евросоюза, а также о приверженности этих государств глобальной продовольственной безопасности, не соответствуют реальности. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Этот комментарий появился на сайте внешнополитического ведомства.

Она отметила отсутствие прогресса по облегчению ситуации с продажей российской продукции, соглашение о котором подписали вместе с договоренностями о вывозе зерна с Украины. Например, «Россельхозбанк» не подключили к системе SWIFT, запрет на страхование российских судов и их доступ в порты не отметили, а счета поставщиков удобрений из РФ до сих пор заблокированы.

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«Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям Генсекретаря ООН не более, чем намеренное лукавство и откровенное вранье», — заявила Захарова.

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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко объявил о том, что зерновую сделку продлят еще на 60 дней. При этом Россия будет и дальше отстаивать свои позиции, касающиеся реализации ее продукции за рубежом.