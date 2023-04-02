Власть 02 апреля 2023, 22:37 Захарова сочла показательной отсутствие реакции Запада на гибель военкора Татарского Захарова: российские журналисты подвергаются травле со стороны Украины РИА «Новости»

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Российские журналисты постоянно испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий на гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге опубликовали на сайте ведомства.

«Журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают „охоту на ведьм“ в западных СМИ», — отметил она.

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Захарова добавила, что страны Запада и международные организации не проявили «элементарного человеческого сочувствия» ни одному случаю насильственной гибели российского журналиста.

По словам представителя МИД, профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывала ненависть у украинских властей. Она подчеркнула, что Вашингтон, Лондон и Париж не отреагировали на гибель Татарского.

«Еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», — заключила Захарова.

Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате инцидента в больницу попали человека. Жертвой взрыва стал военный корреспондент Владлен Татарский. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что Украина не причастна ко взрыву в кафе на Университетской набережной.