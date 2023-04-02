02 апреля 2023, 22:37
Захарова сочла показательной отсутствие реакции Запада на гибель военкора Татарского
Захарова: российские журналисты подвергаются травле со стороны Украины
Российские журналисты постоянно испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий на гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге опубликовали на сайте ведомства.
«Журналистов подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают „охоту на ведьм“ в западных СМИ», — отметил она.
Реклама
Захарова добавила, что страны Запада и международные организации не проявили «элементарного человеческого сочувствия» ни одному случаю насильственной гибели российского журналиста.
По словам представителя МИД, профессиональная деятельность Владлена Татарского вызывала ненависть у украинских властей. Она подчеркнула, что Вашингтон, Лондон и Париж не отреагировали на гибель Татарского.
«Еще недавно Запад боролся с экстремизмом и терроризмом, шел единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, в отношении которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Елисейском дворце и так далее, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», — заключила Захарова.
Мощный взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате инцидента в больницу попали человека. Жертвой взрыва стал военный корреспондент Владлен Татарский. Офис президента Владимира Зеленского заявил, что Украина не причастна ко взрыву в кафе на Университетской набережной.
Санкт-Петербург
Взрывы
МИД РФ
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
Реклама
Реклама