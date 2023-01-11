Власть 11 января 2023, 12:06 Захарова сочла доклад МИД Латвии о «разгроме России» глупостью Захарова назвала доклад МИД Латвии о России проявлением нечеловеческой глупости РИА «Новости»

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Доклад Министерства иностранных дел Латвии, где «разгром России» преподносится как один из интересов политики страны, можно связать только с нечеловеческой глупостью его авторов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какие-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию», — заявила она.

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Она обратила внимание и на слова эстонского премьер-министра Каи Каллас, которая заявила о нежелании видеть в Эстонии людей, не разговаривающих на официальном языке страны. При этом речь шла об украинцах.

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По словам Захаровой, выступающие за сохранение главных принципов организации общества на самом деле их уничтожают. Она отметила противоречие в заявлениях о желании добиться стратегического поражения России и нежелании видеть у себя украинских беженцев, чей режим Прибалтика многие годы поддерживала.

«Поэтому эта история не про моську, не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подготовил доклад о работе министерства. В частности, в документе говорилось, что разгром России является приоритетом для латвийской стороны.