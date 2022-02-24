Захарова: ситуацию вокруг Украины перевернуло заявление Украины о ядерном оружии

Ситуацию вокруг Украины кардинально изменило ее заявление о возможности вернуть себе ядерное оружие, отметила официальный представитель российского МИД Мария в эфире «России 24». По мнению Захаровой, Европе стоит задуматься, к чему могло привести обладание Украиной ядерного оружия.

Когда начался разговор на эту тему, «это перевернуло вообще всю историю», уточнила она.

Зеленский заявил о возможности выйти из Будапештского меморандума, который запрещал стране иметь ядерное оружие, 19 февраля, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене. Президент РФ Владимир Путин не счел эти слова пустой бравадой и указал на то, что «Киеву создать ядерное оружие будет проще, чем другим государствам». Путин подчеркнул, что появление ядерного оружия на Украине изменит ситуацию в мире самым кардинальным образом и Россия не может остаться в стороне.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. При этом российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.