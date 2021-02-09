Захарова разоблачила планы ЕС устроить России «публичную порку»

Евросоюз планировал устроить России «публичную порку» в ходе визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь дипведомства обратила внимание, что, пребывая с визитом в Москве, Боррель говорил о перспективах развития сотрудничества между Россией и Евросоюзом. Однако уже по возвращении в Брюссель глава европейской дипломатии написал в блоге, что Россия якобы все больше отдаляется от Евросоюза и его демократических ценностей.

Захарова констатировала, что резкая смена риторики Борреля является истерикой после провалившейся попытки устроить «публичную порку».

«Когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось», — заявила официальный представитель российского МИД.

Захарова также назвала высылку российских дипломатов из Германии, Польши и Швеции необоснованной. Этот недружеский шаг стал продолжением тех действий со стороны Запада, которые Москва считает вмешательством во внутренние дела страны, сказала она.