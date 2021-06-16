Захарова разнесла новую стратегию ЕС в отношениях с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение из-за новой внешнеполитической стратегии Евросоюза в отношении России, которую представил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Захарова высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Боррель рассказал, что новая стратегия отношений с Россией будет основана на трех принципах: «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать в одно и то же время». Он пообещал подробно представить эту концепцию на пресс-конференции, которая пройдет в среду в Брюсселе.

Захарова предположила, что у людей, которые придумали такую стратегию, проблемы со знанием истории, восприятием реальности, а также «преобладанием фобий над креативным восприятием».

«Представляете себе человека, который предлагает вам отношения на принципах „отталкивать, сдерживать и взаимодействовать“? Не представляете? А это Боррель», — написала дипломат.

Боррель в своей речи также повторил слова президента США Джо Байдена о том, что отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны.