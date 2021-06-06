Захарова расценила форму Украины для Евро-2020 с Крымом как отчаянную акцию

Изображение Крыма как части территории Украины на новой форме сборной Украины по футболу — отчаянная художественная акция. Мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, — якобы это должно придать игрокам сил», — отметила она.

Захарова сожалеет, что у украинцев надежда только на это. А сам прием не новый, называется тромплей — совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного. Русский язык предлагает простой аналог — «обманка».

Ранее сборная Украины представила форму, в которой выступит на чемпионате Европы. На нее нанесена карта страны, на которую также попал Крым. Таким образом, страна изобразила «самое ценное очертание». Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко уверен, что силуэт родины подарит игрокам силу, потому что они будут сражаться за всю страну. Такой принт важен для спортсменов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.