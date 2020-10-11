Захарова рассказала о главной задаче внешней политики России

Задача внешней политики России заключается в гармонизации международных отношений. Страна не стремится доказать отсутствие морального права Запада быть лидерами.

Об этом рассказала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова подчеркнула, что суть внешней и внутренней политики России заключается не в том, чтобы доказать «отсутствие у Запада морального права быть лидерами в правочеловеческой области».

Состоит задача в гармонизации международных отношений в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития Мария Захарова.

Она отметила, что в этом заключается одна из задач не только внешней политики России, но и целей всего государства, которое присутствует на международной арене.

Ранее Мария Захарова раскрыла, кто стоит за новыми санкциями против России. Она отметила, что штраф «Газпрому» из-за «Северного потока — 2» от польского регулятора UOKiK имеет политические мотивы. Таким образом на российского газового экспортера пытаются оказать давление.

Ura.ru напомнило, что Захарова назвала ответственным за такое решение Вашингтон, который желает создать альтернативный хаб для американских сжиженных природных газов — именно в угоду ему UOKiК ввел штрафные санкции против РФ.