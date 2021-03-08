Захарова рассказала, почему считает мужчину главным в доме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что считает мужчину главным в доме. Она уточнила, что речь идет не только о ее муже, но и об отношении к противоположному полу в целом.

Об этом Захарова рассказала в интервью телекомпании «Мир».

«Я вообще считаю, что мужчина главный. <…> Это моя внутренняя абсолютная убежденность. <…> У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда», — ответила Захарова на вопрос журналистов о том, кто главный в ее семье: она или муж.

Захарова также отметила, что дома ее практически не видят — в основном по телевизору. Она добавила, что такой график вынуждает отказаться от чего-то, и пояснила, что решила избавиться от «всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий». По словам Захаровой, из-за пандемии коронавируса их сейчас практически нет, однако раньше было много — на таких мероприятиях нужно было просто бесцельно присутствовать.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ рассказала, что в ее жизни практически нет шопинга.