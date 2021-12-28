Захарова рассказала о «железном занавесе» в отношениях с Западом

Россия не собирается возвращаться к так называемому «железному занавесу» в отношениях с западными странами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, когда проводила интервью для телеканала «БелРос».

Мария Захарова подчеркнула, что Россия вообще не рассматривает подобные шаги. В то же время, дипломат добавила: как в этой ситуации будут действовать партнеры, неизвестно.

Ранее Мария Захарова ответила на очередное заявление представителей ЕС словами из песни. Дипломат отреагировала на совместное выступление французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они заявили, что европейские страны и Соединенные Штаты должны проводить диалог с Россией, несмотря на все трудности, которые возникают при таком общении.

Кроме того, Меркель и Макрон выразили мнение, что ЕС нужно разработать конкретные правила для общения с Москвой.

«Когда разглядываю это ЕС-овское аббатство невинности, вспоминаю песню «Мария» из любимого фильма «Звуки музыки». Там есть такие строки: «И как же нам решить проблему с Марией? А как поймать облако и удержать внизу?» — написала Захарова.