    31 декабря 2019, 20:24

    Захарова рассказала о желанном подарке от Деда Мороза

    Светлана Степанова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась с журналистами, какой подарок хотела бы получить в Новый год от Деда Мороза. Ей хотелось бы атмосферы праздника, спокойствия и мира. Об этом сообщила «Газета.Ru».
    Захарова рассказала о желанном подарке от Деда Мороза

    Мария Захарова призналась, что пожелала бы себе не думать в праздничную ночь ни об украинском президенте Владимире Зеленском, ни об американском Дональде Трампе.

    «Глобально я очень хочу спокойствия и мира. А еще особой атмосферы праздника. Она творится людьми. Когда я смотрю на Москву и Подмосковье — это что-то фантастическое!» — процитировал представителя МИД России ТАСС.

    Захарова рассказала, что когда она просматривает ленты соцсетей, то пейзажи на ярких фотографиях она ассоциирует с Парижем, Лондоном, Римом, Нью-Йорком, а потом понимает, что все это в Москве. Столицу России она назвала веселой, интересной, одновременно старинной и современной.

    «Хочу сказать слова благодарности тем, кто сделал Москву по-настоящему праздничной», — добавила официальный представитель МИД.