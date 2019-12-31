Захарова рассказала о желанном подарке от Деда Мороза

Мария Захарова призналась, что пожелала бы себе не думать в праздничную ночь ни об украинском президенте Владимире Зеленском, ни об американском Дональде Трампе.

«Глобально я очень хочу спокойствия и мира. А еще особой атмосферы праздника. Она творится людьми. Когда я смотрю на Москву и Подмосковье — это что-то фантастическое!» — процитировал представителя МИД России ТАСС.

Захарова рассказала, что когда она просматривает ленты соцсетей, то пейзажи на ярких фотографиях она ассоциирует с Парижем, Лондоном, Римом, Нью-Йорком, а потом понимает, что все это в Москве. Столицу России она назвала веселой, интересной, одновременно старинной и современной.

«Хочу сказать слова благодарности тем, кто сделал Москву по-настоящему праздничной», — добавила официальный представитель МИД.