Захарова рассказала о работе Смоленкова в российском посольстве
Эту информацию подтвердила в интервью Telegram-каналу «Расстрига» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне», — отметила она, добавив, что лично со Смоленковым не пересекалась.
Из «личностных оценок сослуживцев» Захаровой известно, что чиновник занимался «хозяйственными вопросами».
При подготовке материала о Смоленкове телеканал CNN, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, не обращался с запросом в дипломатическое ведомство.
Россия попросила Интерпол отыскать «агента США» СмоленковаПодробнее
Российская сторона, заключила она, уже послала «официальный запрос по линии правоохранительных органов».
«Это российский гражданин, поэтому мы вынуждены давать соответствующую оценку в связи с появившимися материалами», — заметила Мария Захарова.
Ранее она охарактеризовала «шпионский скандал» как классическую пропаганду. Таким образом пытаются дискредитировать действующего президента США Дональда Трампа, поскольку в США стартовала предвыборная кампания.