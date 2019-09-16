Захарова рассказала о работе Смоленкова в российском посольстве

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ окрестили «агентом ЦРУ» и «высокопоставленным информатором», работал в посольстве РФ в Вашингтоне.

Эту информацию подтвердила в интервью Telegram-каналу «Расстрига» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он работал на каком-то отрезке своей карьеры в нашем посольстве в Вашингтоне», — отметила она, добавив, что лично со Смоленковым не пересекалась.

Из «личностных оценок сослуживцев» Захаровой известно, что чиновник занимался «хозяйственными вопросами».

При подготовке материала о Смоленкове телеканал CNN, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, не обращался с запросом в дипломатическое ведомство.

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Российская сторона, заключила она, уже послала «официальный запрос по линии правоохранительных органов».

«Это российский гражданин, поэтому мы вынуждены давать соответствующую оценку в связи с появившимися материалами», — заметила Мария Захарова.

Ранее она охарактеризовала «шпионский скандал» как классическую пропаганду. Таким образом пытаются дискредитировать действующего президента США Дональда Трампа, поскольку в США стартовала предвыборная кампания.