Захарова рассказала о работе России по урегулированию конфликта в Карабахе

«Все это время, как только, увы, стадия конфликта перешла в горячую фазу, работа шла круглосуточно, и ни на один день она не прерывалась», — поделилась Захарова.

По ее словам, работали главы различных ведомств, послы, представители, привлекались эксперты. Все усилия были направлены на то, чтобы Армения и Азербайджан прекратили огонь и перевели вопрос в политико-дипломатическое русло.