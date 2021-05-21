Захарова рассказала о последствиях активности НАТО в Черном море

В Министерстве иностранных дел России заявили, что наращивание активности НАТО в акватории Черного моря не способствует урегулированию ситуации в Донбассе. На территории Украины в этом году запланировано семь совместных учений со странами альянса, подчеркнули в ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что сейчас проходят самые крупные за последние 25 лет учения НАТО Defender Europe 21, где принимают участие 28 тысяч военных из 27 стран НАТО и его союзников. Об этом сообщил ТАСС.

«Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Всего на территории Украины в текущем, 2021 году запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию», — сказала Захаров на брифинге.

Она отметила, что заседание контактной группы, которое произошло 19 мая, показало отсутствие желания у киевских переговорщиков искать компромисс и действовать в соответствии с буквой и духом Минских соглашений.