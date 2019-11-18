Захарова рассказала, когда спускается в метро

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иногда пользуется метро. Это быстро и удобно, особенно когда на московских дорогах пробки, призналась дипломат.

«Я не часто, но езжу по мере необходимости, когда понимаю, что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут», — рассказала Захарова. Ее слова привел сайт News.Ru.

Захарова отказалась принимать всерьез списки влиятельных женщин Подробнее

По словам дипломата, она опускается в подземку и в других случаях. Например, когда отправляется в театр или кино. Это происходит как правило в выходные дни.

«Нужно не только доехать до места, но и найти парковку. Метро у нас рядом, да и в центре очень удобно», — оценила доступность столичного метрополитена Захарова.

Как заметила представитель российского внешнеполитического ведомства, иногда люди в метро ее узнают, но реагируют по-разному. Иногда даже расступаются.

«Однажды я зашла в вагон и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: „Что это они начали в метро-то спускаться?“ Бывает и такое», — добавила Захарова.