Захарова рассказала о действиях дипломатов по освобождению журналиста Варламова

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — подчеркнула Захарова.

Отмечается, что среди задержанных соотечественников жена Варламова Любовь. Блогер пояснил, что компания приехала в Африку как туристы. Причиной задержания является пульт от беспилотного летательного аппарата.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу <…>. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту Энтеббе в Уганде», — написал журналист в «Живом журнале».

Как заявил Варламов, военные решили, что они запускали дрон, но этого, с его слов, не было.