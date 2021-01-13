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    13 января 2021, 17:50

    Захарова рассказала о действиях дипломатов по освобождению журналиста Варламова

    Полина Петрова

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что наши дипломаты находятся на связи с задержанными в южносуданском городе Капоэта гражданами РФ. В их числе журналисты Илья Варламов и Петр Верзилов, пишет Life.
    Захарова рассказала о действиях дипломатов по освобождению журналиста Варламова

    «МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова. Посольство России в Уганде и Южном Судане находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — подчеркнула Захарова.

    Отмечается, что среди задержанных соотечественников жена Варламова Любовь. Блогер пояснил, что компания приехала в Африку как туристы. Причиной задержания является пульт от беспилотного летательного аппарата.

    «Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу <…>. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту Энтеббе в Уганде», — написал журналист в «Живом журнале».

    Как заявил Варламов, военные решили, что они запускали дрон, но этого, с его слов, не было.