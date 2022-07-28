Захарова рассказала, кто из семьи Зеленских обладает большей медийностью

Западное общество пресытилось образом президента Украины Владимира Зеленского и переключило внимание на его жену, Елену. Таким умозаключением в Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского», — отметила она.

В качестве подтверждения она привела недавнюю фотосессию Елены, которую провела Энн Лейбовиц. Кроме того, Захарова обратила внимание на частоту появления жены украинского президента на обложках журналов. Также официальный представитель МИД России отметила, что и сам Зеленский стал давать интервью на фоне жены.

По ее мнению, это связано с усталостью западного образа от медийной персоны Зеленского. Также она отметила, что главе Украины не придумали ни новый образ взамен милитаризированного, ни новый способ подачи информации.

Захарова сказала, что его публичный ресурс «безнадежно протух», поэтому к нему стали добавлять «приправу».

«Теперь в политическом меню блюдо называется „Зеленский под Еленой“», — подытожила она.

Также Захарова прокомментировала заявление главы Украины, что именно его страна является преемницей Киевской Руси. Это ее заявление процитировал RT.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью», — написала Захарова,