Захарова рассказала, когда Россия возобновит переговоры с Японией о мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстоятельства, при которых Россия возобновит с Японией переговоры о мире. Об этом сообщила «Газета.ru».

«При благоприятных для России условиях», — сказала она.

Ранее посольство Японии в России назвало «неприемлемым» и «крайне прискорбным» решение РФ прекратить обсуждение мирного договора с Японией.

«Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР», — пояснили в посольстве.