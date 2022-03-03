Захарова рассказала, как США запугивают страны из-за контактов с Россией

Россия отстаивает свою политику, которую проводила уже много лет. Но страны-партнеры, с которыми она сотрудничает оказались под жестоким давлением и даже шантажом со стороны США. Америка требует, чтобы они сократили свои контакты с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что ранее подобную тактику США использовали по отношению к Германии, когда пытались помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».

«Мы видим жесточайшее давление на каждую страну, которую просто, как я понимаю, запугивают, шантажируют в первую очередь, конечно, Вашингтон всеми возможными способами», — заявила Захарова, отвечая на вопрос, не осталась ли Россия в полной изоляции.

Представители МИД отметила, что партнеры России заявили, что для давления используются все запрещенные инструменты.

США, Великобритания и Евросоюз продолжают вводить санкции в ответ на специальную операцию России. Приказ о ее проведении дал президент России Владимир Путин в ответ на обращение о помощи руководителей республик Донбасса.