Захарова рассказала, как Лавров ругает сотрудников МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как глава МИД Сергей Лавров отчитывает своих подчиненных. Она подчеркнула, что он их не ругает — но от этого только хуже.

Об этом Захарова написала в своем Facebook. Она опубликовала ролик с пресс-конференции, которая прошла в Душанбе 19 мая. Там Лавров обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро «Би-би-си». Глава российского МИД начал свое выступление, когда его прервал журналист, который подбежал к трибуне с микрофонами и начал их устанавливать.

«Это „Би-би-си“ такие манеры практикует?» — сыронизировал министр, затем улыбнулся и продолжил свою речь.

«Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников. Что хочу сказать. После того как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал», — написала Захарова под видео.