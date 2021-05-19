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    19 мая 2021, 13:19

    Захарова рассказала, как Лавров ругает сотрудников МИД

    Нина Петлинова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как глава МИД Сергей Лавров отчитывает своих подчиненных. Она подчеркнула, что он их не ругает — но от этого только хуже.

    Об этом Захарова написала в своем Facebook. Она опубликовала ролик с пресс-конференции, которая прошла в Душанбе 19 мая. Там Лавров обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро «Би-би-си». Глава российского МИД начал свое выступление, когда его прервал журналист, который подбежал к трибуне с микрофонами и начал их устанавливать.

    «Это „Би-би-си“ такие манеры практикует?» — сыронизировал министр, затем улыбнулся и продолжил свою речь.

    «Какой взгляд. Как-то Тигран Кеосаян спросил меня, ругает ли Лавров сотрудников. Что хочу сказать. После того как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал», — написала Захарова под видео.