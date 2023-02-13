Эксклюзив 13 февраля 2023, 02:21 Захарова раскрыла тайну появления трансгендера на открытии чемпионата Европы по фигурному катанию Захарова: на появление трансгендера на чемпионате по фигурному катанию выделили деньги YouTube

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Ксении Жеребцовой в выпуске «Жеребцова и точка» высказала свое отношение к ЛГБТ-пропаганде, толерантности и тому, как эти понятия искажают на Западе. Ярким примером стало выступление трансгендера на открытии Чемпионата Европы по фигурному катанию.

Захарова назвала это кошмаром и катастрофой. Она напомнила, что раньше были такие цирковые номера, когда именитые фигуристы изображали людей, не умеющих кататься на коньках.

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«Знаменитые танцовщики балета и фигуристы позволяли себе такую „шутку гения“, когда они изображали людей, которые не могут стоять на коньках. Причем меняли костюмы, мужчины надевали женские, женщины надевали мужские, такая была буффонада. Это был элемент юмора, сарказма, может быть, даже самоиронии. В цирке такое показывали», — рассказала Захарова.

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Дипломат добавила, что выехавший, а точнее, выпавший на лед человек, скорее всего, раньше не стоял на коньках, но, тем не менее, пытался «изобразить нечто».

Захарова отметила, что у всего этого действа есть причина.

«Потому что есть некое НПО, НКО или какой-то фонд, которому выделяются гранты. Они сидят и только и придумывают, как бы так изобрести информационную формулу, чтобы инкорпорировать эту повестку везде», — пояснила Захарова, имея в виду гендерную проблематику.

При этом не важно, что фигурное катание никак не соотносится с проблемами трансгендеров, главное деньги выделили — и вперед.

«Комично, страшно, жутко. Вот для чего нужно оградить себя от этого абсолютнейшего маразма», — подытожила дипломат.