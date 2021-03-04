Захарова раскрыла свое увлечение из детства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем детском увлечении. Воспоминаниями она поделилась на шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

Захарова любила играть в кукольный дом. Она сама сделала эскиз для строительства здания и отдала заказ в мастерскую.

«Маленькая мебель, интерьеры. Я нарисовала эскиз, и мне его сделали в мебельной мастерской», — рассказала официальный представитель МИД.

Дом был в высоту 1,20 метра, с мансардой, у него открывались двери, были окна, шторы, крыша, также мастера провели свет.

Захарова заказала дом после института.

«Сделала такой подарок. Все нарисовала, книги для этого специальные смотрела», — отметила она.

Денег тогда у нее не было, потому что начался только первый год работы.

«Я копила, копила. А когда пришла в мастерскую, меня спросили: — „Это вы дом для попугайчиков делаете?“» — вспомнила Захарова.

В итоге мастера увлеклись работой и растянули выполнение заказа на два месяца, написал сайт kp.ru.