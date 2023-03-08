Власть 08 марта 2023, 00:06 Захарова раскрыла источник утечек о взрывах на «Северных потоках» Захарова: утечки допускают те, кто не хочет расследовать теракт на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Утечки в западные СМИ о диверсиях на «Северных потоках» допускают те, кто не желает вести расследование и пытается увести внимание общественности от фактов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале появившуюся в The New York Times информацию о «новых разведданных».

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — заявила Захарова.

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Она посоветовала тем, кто имеет отношение к происшествию, ответить на официальные запросы России и проработать информацию, предоставленную американским журналистом Сеймуром Хершем.

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По информации газеты The New York Times, новые разведданные свидетельствуют об организации терактов на «Северных потоках» некой проукраинской группировкой. Неназванный источник издания утверждает, что Россия не причастна к диверсиям на газопроводах.