Власть 21 августа 2023, 17:40 Захарова раскритиковала планы Эстонии запретить гражданам России голосовать Захарова: Россия будет добиваться осуждения расистских планов эстонских властей РИА «Новости»

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Российская сторона намерена добиться от международных структур осуждения планов Эстонии по ограничению права голоса граждан РФ и Белоруссии на местных выборах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующий законопроект направили на рассмотрение эстонского парламента, подтвердила дипломат. Однако оппозиция и даже ряд партнеров по правящей коалиции усомнились в конституционности инициативы, исходящей от партии премьер-министра Эстонии Кайи Каллас.

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«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России также прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Захарова предположила, что у главы киевского режима «передозировка», сообщили «Известия».

Она высказалась и о преследовании русскоязычных правозащитников в Евросоюзе, сообщил RT. По мнению Захаровой, представители ООН должны объективно оценить соответствующие действия.