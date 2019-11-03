Захарова раскритиковала NYT за фейк

Захарова рассказала, что ведомство предоставило NYT информацию о реальной обстановке в аэропорту вылета.

«Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут», — отметила Захарова.

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Тем не менее журналисты из США намерено скрыли от читателей комментарий МИД РФ. Поэтому аудитория не была в курсе хронологии событий. Ей описали только искаженную версию событий без ссылки на факты, написала официальный представитель ведомства.

Захарова напомнила историю с переносом вылета, которую они предоставили СМИ еще до публикации материала. Именно авиаперевозчик перенес отправление на один час. Об этом он объявил за 5,5 часа до первоначально намеченного времени взлета. Корректировать расписание пришлось из-за того, что перевозчик по ошибке включил иностранных врачей в состав экипажа. Медики прилетели спецборт. Пришлось изменять неправильно оформленные документы. На устранение ошибок понадобилось 20 минут. Несмотря на это время посадки откладывать не пришлось, она началась за 40 минут до взлета.

«Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде», — заявила Захарова.

По ее словам, статья The New York Times — фейк. Нельзя, имея факты, не публиковать их, искажать материалы первоисточника. Официальный представитель МИД указал на несостыковку в материале. Дипломат вылетел на пять минут раньше заявленного времени. Поэтому вся история о намеренной задержке рейса бессмысленна.

The New York Times написала о несколько часовой задержке самолета, на борту которого находился заболевший военный атташе США. Газета ссылалась на источники в администрации США и обвиняла во всем российские власти. Статья опубликована на сайте издания 2 ноября.