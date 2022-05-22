Захарова процитировала сказку, комментируя признание ложных обещаний экс-послом США в России

Признание экс-послом США в России Майком Макфолом ложности обещаний правительства Америки о вступлении в НАТО Украины прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она процитировала цитату из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов», пост опубликован в Telegram-канале.

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», — написала Захарова.

Представитель МИД пояснила, что речь идет о политических дебатах, в ходе которых бывшему послу задали вопрос, неужели американские дипломаты врали о возможности вступления Украины в НАТО. На что Макфол ответил утвердительно и заявил, что так устроен реальный мир.