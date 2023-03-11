Власть 11 марта 2023, 23:56 Захарова прокомментировала разгон полицией экоактивистов в Гааге Представитель МИД России Захарова: подход к зеленой повестке на Западе неоднозначный

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Полиция в Гааге применила водометы для разгона экоактивистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что на Западе с зеленой повесткой «не все так однозначно».

«С зеленой повесткой на Западе, оказывается, не все так однозначно. Нужна, когда нужна. Когда не нужна — водометом ее», — написала в мессенджере дипломат.

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Полиция Гааги применила водометы для разгона активистов, которые протестовали из-за государственных субсидий на добычу полезных ископаемых. Митингующие перекрыли движение на трассе А12, одной из главных магистралей в городе. Мэр Гааги разрешил полиции использовать водометы для разгона толпы. Подробности акции сообщила в Twitter организация Extinction Rebellion Nederland.

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Ранее Захарова предложила Евросоюзу ввести санкции против властей Германии и немецких полицейских, которые арестовали известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Ее задержали в ФРГ во время акции протеста против открытия угольной шахты в деревне Лютцерат.