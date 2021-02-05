Захарова призвала США решать проблемы своей страны

Она призвала Америку «заняться собственными делами».

«Даже та риторика, которую вы позволяете себе в отношении нашей страны, не сможет вам помочь увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем. Их придется решать», — сказала Захарова.

Вашингтон постоянно и «весьма лицемерно» требует от других стран соблюдения прав человека, но при этом «не стесняется» их игнорировать у себя дома.

МИД России тоже будет фокусироваться на этой тематике, добавила Захарова. По ее словам, «новости не заставят себя долго ждать».