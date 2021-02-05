facebook_pixel
    05 февраля 2021, 12:01

    Захарова призвала США решать проблемы своей страны

    Алена Макаренко

    Россия начала подготовку к «серьезному разговору» с США после комментариев властей США о несанкционированных акциях в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил сайт «Утро.ру».
    Захарова призвала США решать проблемы своей страны

    Она призвала Америку «заняться собственными делами».

    «Даже та риторика, которую вы позволяете себе в отношении нашей страны, не сможет вам помочь увести общественные взгляды, общественное мнение от собственных проблем. Их придется решать», — сказала Захарова.

    Вашингтон постоянно и «весьма лицемерно» требует от других стран соблюдения прав человека, но при этом «не стесняется» их игнорировать у себя дома.

    МИД России тоже будет фокусироваться на этой тематике, добавила Захарова. По ее словам, «новости не заставят себя долго ждать».