Захарова призвала США извиниться перед странами мира после новостей о Маске | 360°

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14 октября 2022, 09:40

Захарова призвала США извиниться перед странами мира после новостей о Маске

Представитель МИД Захарова: США должны извиниться после новостей о бизнесмене Маске

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей США. По ее словам, если это так, то Штаты должны извиниться «за многолетние политизированные обвинения».

«Американские СМИ передают, что Илон Маск находится под следствием федеральных властей. Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в „давлении государства на бизнес“», — написала она в своем Telelgram.

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Ранее средства массовой информации написали, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки с Twitter.

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Бизнесмен решил купить социальную сеть в апреле 2022 года. Однако после подписания бумаг сделку приостановили, поскольку Маск ждал результаты проверки о количестве спама и фальшивых учетных записей. Летом миллиардер отказался от приобретения Twitter, после этого руководство платформы подало иск в суд.

Мария Захарова

Илон Маск

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