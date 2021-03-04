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    04 марта 2021, 11:41

    Захарова призвала критически мыслить в вопросе политики США

    Алена Макаренко

    Необходимо сохранять критическое мышление в вопросе политики Америки. С таким призывом в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова призвала критически мыслить в вопросе политики США

    В первую очередь нужно обратить внимание на реальные поступки. По мнению Захаровой, США всегда будут считать врагом любых конкурентов в какой-либо сфере.

    «Я верю в Бога, а что касается политики США, нужно сохранять критическое мышление и исходить из реальных поступков», — заявила официальный представитель МИД РФ.

    Существует фактор, символизирующий союзничество и объединение США с партнерами, написал «ПолитЭксперт». При этом имеется также фактор проигрываемой конкуренции. Власти Америки не в состоянии вести ее на общепринятых основах, заявила Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США рассматривает Китай в качестве своего главного внешнего противника. Построение конкурентных отношений с Пекином — главный вызов перед Вашингтоном на сегодняшний день. Взаимодействие с Россией тоже находится в сфере серьезных вызовов, которые предстоит решить в XXI веке.