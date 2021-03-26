Захарова призвала Евросоюз сменить обвинительный тон

Евросоюз должен сменить обвинительный тон, чтобы выстраивать продуктивный диалог с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный обвинительный тон. Мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках, кстати говоря, и по проблемным, а может, и в первую очередь по проблемным вопросам», — отметила она.

Россия готова к такому разговору, в том числе в публичной плоскости, сказала Захарова. Власти знают, что стоит обсудить, написала «Газета.ru».

Кроме того, официальный представитель МИД призвала отказаться от «бессмысленной конфронтационной риторики» и выстроить конструктивный диалог с Россией на «равноправной и взаимовыгодной основе». Москва неоднократно предлагала Брюсселю начать разговор, предоставив хоть какие-то факты, напомнила Захарова.

Политизация темы коронавируса, к которой прибегают евроструктуры, продиктована «нечистоплотной конкуренцией» и наносит «дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского союза».

Таким образом Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который посчитал Россию «опасным соседом». Она ответила, что это «недопустимые сравнения и выражения, недопустимая тональность».

По словам Захаровой, специалисты, международники и эксперты понимают, что Россия никогда не была опасным и агрессивным соседом. Поэтому подобные заявления оскорбительны, не соответствуют действительности и являются «дезинформационными».

Запад в большей степени страдал именно от самого себя, а не от России, заметила официальный представитель МИД. А РФ в историческом контексте подвергалась постоянной агрессии со стороны европейских стран. Поэтому Захарова предложила Боррелю реалистично взглянуть на этот вопрос и проанализировать, кто по-настоящему является опасным соседом.