Захарова призвала Евросоюз к четкому ответу «без американского суфлера»

Планы Литвы отказаться от компромисса по транзиту в Калининград прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Евросоюз ответить хотя бы на один вопрос «без американского суфлера».

Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на планы Литвы наложить право вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских подсанкционных товаров с большой территории РФ в Калининград.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера», — написала Захарова.

Ранее с требованием разобраться с ограничением транзита в Калининградскую область выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что цель заключалась не в блокаде, а в предотвращении обхода санкций. Боррель пообещал дать литовским властям все необходимые разъяснения.