Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к СБ ООН самораспуститься или исключить Россию из состава. Дипломат предложила лидеру Незалежной сперва опробовать эту процедуру на себе, передало РИА «Новости».

Захарова отметила, что в высказываниях Зеленского прослеживается «интересная» логика.

«Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе», — сказала пресс-секретарь дипведомства.

Зеленский накануне в своем выступлении перед Советом безопасности ООН предложил ему самораспуститься или исключить Россию из своего состава. На что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд ответила президенту Украины, что отозвать у России постоянное членство в СБ ООН невозможно. Она напомнила, что РФ стояла у истоков создания организации. И даже если все остальные постоянные члены СБ ООН захотят ее исключить, страна может наложить право вето.